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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: "Sicher.Mobil.Leben." - Zweiräder im Blick

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla-Kreis, Landkreis Sonneberg (ots)

Bezugnehmend auf die Pressemitteilung der Landespolizeidirektion vom 24.04.2026 fanden am 28.04.2026 im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Saalfeld entsprechende Verkehrskontrollen statt.

Ziel war es, mit dem Beginn der Motorradsaison und angesichts mehrerer aktueller Zweiradunfälle, darunter auch tödliche, auf die besonderen Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Neben den Kontrollen standen vor allem persönliche Gespräche mit den Fahrzeugführenden im Mittelpunkt. So konnte präventiv auf Risiken hingewiesen und sicherheitsrelevante Themen angesprochen werden.

Die Maßnahmen richteten sich nicht nur an Motorrad- und Mopedfahrer. Auch Fahrräder, Pedelecs, E-Scooter und andere Elektrokleinstfahrzeuge standen im Fokus der Kontrollen.

An insgesamt neun Kontrollstellen wurden 175 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Darunter waren 80 "Zweiräder", also Motorräder, Fahrräder oder andere einspurige Elektrokleinstfahrzeuge. Neben den präventiven Gesprächen, die an erster Stelle standen, wurden auch Ordnungswidrigkeiten sowie eine Straftat festgestellt.

Zusätzlich wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. An einer Messstelle in Neustadt an der Orla wurden hierbei 1.547 Fahrzeuge gemessen. Von ihnen hielten sich 113 Fahrer nicht an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h für Pkw bzw. für Lkw 60 km/h in diesem Bereich. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 149 km/h. Diesen Fahrer erwartet nun ein hohes Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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