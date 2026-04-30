Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Moped-Fahrer mit auffälligem Kennzeichen

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, dem 29.04.2026, gegen 20:30 Uhr fiel Polizeibeamten in der Hannostraße in Saalfeld ein ungewöhnliches Versicherungskennzeichen an einem Moped auf. Statt der üblichen Zahlen und Buchstaben stand darauf die Abkürzung "FCK TÜV", wodurch anscheinend eine bekannte Prüforganisation verunglimpft werden sollte. Als die Beamten das Moped kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und versuchte zu flüchten.

Der 17-jährige Mopedfahrer fuhr dabei, augenscheinlich, mit über 90 km/h und überfuhr mehrere Stoppschilder ohene diese zu beachten. In der Hüttenstraße konnte er schließlich von den Polizeibeamten kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass das Moped nicht versichert war. Zudem besteht der Verdacht, dass es technisch verändert wurde und deutlich schneller fuhr als die erlaubten 60 km/h.

Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Das Moped wurde beschlagnahmt.

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