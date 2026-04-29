LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Schleiz (ots) - Am Mittwoch, den 29.04.26 kam es in der Straße Markt in Schleiz in der Nähe des Allianz-Büros zu einer Vekehrsunfallflucht. Zwischen 11:00 Uhr und 13:20 Uhr beschädigt der bislang unbekannte Fahrzeugführer den Außenspiegel eines abgeparkten VW Polo in weiß. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter Angabe des Aktenzeichens 0105735/2026. ...

mehr