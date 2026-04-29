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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Tanna (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026 gegen 13:10 Uhr kam es in der Ortslage Rothenacker zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Entsorgungsfahrzeug beim Rückwärtsfahren mit einem Krankenfahrstuhl kollidierte. Der 85-jährige Krankenfahrstuhlfahrer wurde bei diesem Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus Naila verbracht. Es enstand zudem Sachschaden an dem besagten Krankenfahrstuhl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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