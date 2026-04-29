LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neustadt an der Orla (ots) - Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 13.15 Uhr bis 19.15 Uhr, wurde in Neustadt/Orla, auf der B 281 in Fahrtrichtung Gera, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Insgesamt 1547 Fahrzeuge passierten in diesem Zeitraum den Messbereich. 113 Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h für PKW bzw. 60 km/h für LKW. 47 Fahrer müssen nun mit einem Bußgeldbescheid rechnen, zwei Fahrzeugführern ...

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