Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Schleiz (ots)
Am Mittwoch, den 29.04.26 kam es in der Straße Markt in Schleiz in der Nähe des Allianz-Büros zu einer Vekehrsunfallflucht. Zwischen 11:00 Uhr und 13:20 Uhr beschädigt der bislang unbekannte Fahrzeugführer den Außenspiegel eines abgeparkten VW Polo in weiß. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter Angabe des Aktenzeichens 0105735/2026.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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