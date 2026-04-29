Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletztem Kind
Sonneberg (ots)
Am Dienstag, gegen 15.40 Uhr, befuhr der 12-jährige Radfahrer in Sonneberg, die Schießhausstraße in Richtung Köppelsdorfer Straße. An der Kreuzung zur Bernhardtstraße beachtete er die vorfahrtsberechtigte 48-jährige Fahrerin eines PKW nicht und stieß mit dieser zusammen. Das Kind zog sich dabei zum Glück nur leichte Verletzungen zu.
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