LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Sonneberg (ots) - Erneut kam es am gestrigen Tag im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 21.20 Uhr im Stadtgebiet von Sonneberg zu PKW-Aufbrüchen. Bisher unbekannte Täter schlugen bei mehreren parkenden Fahrzeugen, im Bereich der Eisenbahnstraße, die Scheiben ein und entwendeten aus den Innenraum Wertgegenstände. Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0103945 bei der Polizei in Sonneberg (Tel.: 0361 574376100) zu melden. Die Polizei weist in diesem ...

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