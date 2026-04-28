Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsgefährdung gesucht

Bad Lobenstein (ots)

Am 25.04.2026 kam es zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr in Bad Lobenstein zu einem Verkehrsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines weißen Audi A4 die Ortslage aus Richtung Hirschberger Straße kommend über die Straße der Jugend in Richtung Wurzbacher Straße. Dabei soll der Fahrzeugführer mehrfach in Schlangenlinien gefahren und auch auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dem Pkw kamen hierbei mehrere Fahrzeuge entgegen, deren Fahrer auf die Fahrweise reagiert haben müssen. Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet insbesondere die Fahrzeugführer des Gegenverkehrs sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter 03663/4310 zu melden.

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