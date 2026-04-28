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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rudolstadt (ots)

Am Montag, gegen 11.40 Uhr, beabsichtigte der 19-Jährige Fahrer eines PKW in Rudolstadt aus der Straße In der Schremsche kommend in die Friedrich-Fröbel-Straße zu fahren. Im Kreuzungsbereich beachtete er die von rechts kommende 32-jährige Fahrerin eines PKW nicht und stieß mit dieser zusammen. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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