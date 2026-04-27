Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt
Steinach (ots)
Am gestrigen Tag, gegen 13.30 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen auffällig fahrenden E-Scooter-Fahrer. Der 46-jährige Fahrer des genannten Fahrzeuges konnte durch Polizeibeamte kurze Zeit später in Steinach festgestellt und kontrolliert werden. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus.
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