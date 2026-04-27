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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Steinach (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 13.30 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen auffällig fahrenden E-Scooter-Fahrer. Der 46-jährige Fahrer des genannten Fahrzeuges konnte durch Polizeibeamte kurze Zeit später in Steinach festgestellt und kontrolliert werden. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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