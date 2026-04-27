Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Brand eines Einfamilienhauses mit verstorbener Person
Bad Lobenstein (ots)
Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Helmsgrün ist am heutigen Morgen ein Bewohner ums Leben gekommen. Gegen 09.10 Uhr ging der Notruf bei der Rettungsleitstelle ein. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr waren recht schnell vor Ort und leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, wodurch ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert wurde. Im Zuge der anschließenden Begehung der Räumlichkeiten fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person auf. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 73-jährigen Bewohners feststellen. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Die Ermittlungen dazu wurden durch die Kriminalpolizei Saalfeld aufgenommen. Der Sachschaden wird derzeit auf mindestens 25.000,- Euro geschätzt.
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