LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Oettersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Samstag kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped in der Ortslage Oettersdorf. Hierbei missachtete ein 16-jähriger Mopedfahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden Dacias, sodass es im Kreuzungsbereich Werner-Seelenbinder-Straße und Pörmitzer Weg zur Kollision kam. Dabei verletzte sich der 16-jährige schwer und musste mit einem ...

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