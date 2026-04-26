Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)
Am Sonntag, den 26.04.2026, zwischen 10:20 und 10:40 Uhr beschädigte der bislang unbekannte Unfallverursacher einen in der Tuchmacherstraße abgestellten, weißen Pkw Toyota. Die Unfallstelle war Höhe der Hausnr. 38. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um ein Fahrzeug mit blauer Lackierung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen.
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