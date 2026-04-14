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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall auf der BAB A4, zwischen den Anschlussstellen Herleshausen und Wommen Am 14.04.2026, gegen 16:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A4 zwischen den Anschlussstellen Herleshausen und Wommen. Vorausgegangen war ein weiterer Verkehrsunfall auf Grund dessen sich ein Stau bildete. Ein 39-jähriger belarussischer Fahrzeugführer, welcher einen LKW lenkte, übersah das Stauende und prallte mit hoher Geschwindigkeit in einen stehende LKW. Durch den staken Aufprall wurde ein ebenfalls 39-jähriger belarussischer Mitfahrer aus dem Fahrerhaus geschleudert und verstarb an der Unfallstelle. Der unfallverursachende Fahrer wurde verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100.000EUR.

Während der Bergungsarbeiten wurde die Hauptfahrbahn der BAB A4 voll gesperrt, jedoch wurde der Verkehr über den Parkplatz Burgberg umgeleitet.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten waren Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Eisenach und Herleshausen vor Ort.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Buschbacher, PHK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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