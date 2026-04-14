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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Diesel - Diebstahl von Motorradkennzeichen - Bäume beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Diesel

Herbstein. Unbekannte begaben sich auf eine Baustelle in der Hauptstraße im Ortsteil Altenschlirf und machten sich dort an gleich mehreren Baumaschinen zu schaffen. Dabei pumpten sie mehrere hundert Liter Diesel-Kraftstoff aus den Tanks der Maschinen. Festgestellt wurde dies am Montagmorgen (13.04.), gegen 7 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Motorradkennzeichen

Schlitz. Im Zeitraum von Montag (06.04.), 12 Uhr, bis Mittwoch (08.04.), 16 Uhr, entwendeten Unbekannte das Kennzeichen "VB-SW 98" von einer Yamaha NSR, welche in einer Garage in der Straße "Steinigshohl" in Queck abgestellt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bäume beschädigt

Ulrichstein. Unbekannte begaben sich im Zeitraum von Freitag (03.04) bis Dienstag (07.04.) auf mehreren Weiden im Bereich der Straße "Am Selgenhof" und machten sich dort an insgesamt sechs Bäumen zu schaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sägten die Täter diese bodennah ab und setzten die Bäume anschließend an der Schnittfläche wieder auf die Stämme auf. Aufgrund der vorhandenen Rankhilfen, blieben die Bäume daraufhin stehen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und Teil der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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