POL-OH: Abbiegeunfall
Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Fulda (ots)
Fulda. Ein 40-jähriger Hyundai-Fahrer aus Fulda und eine 60-jährige VW-Fahrerin aus Hünfeld erlitten bei einem Unfall am Montag, (13.04.) leichte Verletzungen. Der Hyundai-Fahrer befuhr gegen 17 Uhr in Fulda die Ronsbachstraße in Fahrtrichtung Rangstraße und wollte nach links in den Wallweg abbiegen. Hierbei kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit der VW-Fahrerin, welche die Rangstraße in Richtung Ronsbachstraße befuhr. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.
(Polizeistation Fulda)
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