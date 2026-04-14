POL-OH: Abbiegeunfall

Fulda (ots) - Fulda. Am Freitag (10.04.), zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr, entwendeten Unbekannte während des Einkaufs in einem Ladengeschäft in der Straße "Am Rosengarten" die Geldbörse eines 63-Jährigen aus dessen Umhängetasche. Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch ...

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