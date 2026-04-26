Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Oettersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped in der Ortslage Oettersdorf. Hierbei missachtete ein 16-jähriger Mopedfahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden Dacias, sodass es im Kreuzungsbereich Werner-Seelenbinder-Straße und Pörmitzer Weg zur Kollision kam. Dabei verletzte sich der 16-jährige schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sodass sie nicht mehr fahrbereit waren und durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten.

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