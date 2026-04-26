Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Alkohol im Landkreis Sonneberg

Sonneberg (ots)

Während des Wochenendes konnten durch die Polizeibeamten der PI Sonneberg mehrere Fahrten unter Alkohol festgestellt und geahndet werden:

Am 25.04.2026 während der späten Abendstunden konnte in der Oberlinder Straße in Sonneberg ein 43-jähriger Fahrer eines BMW, in der Bahnhofstraße in Neuhaus am Rennweg ein 33-jähriger Pedelec-Fahrer und in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg ein 35-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades festgestellt werden, welche unter dem Einfluss von Alkohol ihr Fahrzeug führten.

Bei den Fahrzeugführern lag die Atemalkoholkonzentration zwischen 1,27 und 2,17 Promille, somit im Bereich einer Straftat. Den Beschuldigten wurden daraufhin Blutproben im Krankehaus zwecks rechtsmedidizinischer Analyse entnommen. Weiterhin wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und die Führerscheine des BMW-Fahrers und des Kleinkraftradfahrers sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell