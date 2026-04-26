Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus verschlossenem Fahrzeug

Sonneberg (ots)

In der Zeit vom 25.04.2026 um 18:30 Uhr bis 23:45 Uhr wurde in der Unteren Marktstraße auf Höhe der Hausnummer 29 ein Pkw der Marke BMW aufgebrochen. Hierbei schlug der unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete aus dem Pkw im Anschluss eine darin befindliche Geldbörse samt Inhalt.

Zeugenaufruf:

Wer Hinweise auf den oder die Täter hat oder sonstige verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 03675/ 8750 und dem Aktenzeichen ST/0102252/2026 zu melden.

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