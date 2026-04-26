Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle
Schleiz (ots)
Eine Geschwindigkeitskontrolle führten Beamte der PI Saale-Orla am Sonntag, den 26.04.2026 zwischen 14:30 Uhr und 16:35 Uhr auf der B282 aus Richtung Autobahnabfahrt Schleiz in Richtung Kreisel Heinrichsruh durch. Bei erlaubten 80 km/h wurden durch die Beamten 17 Gechwindigkeitsverstöße festgestellt, wobei die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 102 km/h lag. Die 17 Fahrzeugführer erwartet nun in 8 Fällen ein Bußgeldverfahren, in 9 Fällen wurde ein Verwarngeld erhoben.
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