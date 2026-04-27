Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt
Neustadt an der Orla (ots)
Am Sonntag, gegen 23.40 Uhr, wurde der 38-jährige Radfahrer in Neustadt/Orla in der Triptiser Straße einer Kontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
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