LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Bad Lobenstein (ots) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Helmsgrün ist am heutigen Morgen ein Bewohner ums Leben gekommen. Gegen 09.10 Uhr ging der Notruf bei der Rettungsleitstelle ein. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr waren recht schnell vor Ort und leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht ...

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