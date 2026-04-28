Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Erneute Einbrüche in PKW
Sonneberg (ots)
Erneut kam es am gestrigen Tag im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 21.20 Uhr im Stadtgebiet von Sonneberg zu PKW-Aufbrüchen. Bisher unbekannte Täter schlugen bei mehreren parkenden Fahrzeugen, im Bereich der Eisenbahnstraße, die Scheiben ein und entwendeten aus den Innenraum Wertgegenstände. Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0103945 bei der Polizei in Sonneberg (Tel.: 0361 574376100) zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen lassen - auch nicht bei kurzer Abwesenheit.
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