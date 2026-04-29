Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung

Neustadt an der Orla (ots)

Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 13.15 Uhr bis 19.15 Uhr, wurde in Neustadt/Orla, auf der B 281 in Fahrtrichtung Gera, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Insgesamt 1547 Fahrzeuge passierten in diesem Zeitraum den Messbereich. 113 Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h für PKW bzw. 60 km/h für LKW. 47 Fahrer müssen nun mit einem Bußgeldbescheid rechnen, zwei Fahrzeugführern droht ein Fahrverbot. Gegen die weiteren 66 Verkehrsteilnehmer wird ein Verwarngeld erhoben. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug bei einem PKW 149 km/h und bei einem LKW 90 km/h

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