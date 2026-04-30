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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis, dafür mit über 1,1 Promille unterwegs

Schwarzatal/Lichtenhain (ots)

Am Mittwoch, dem 29.04.2026, gegen 22:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Ortsstraße in Schwarzatal einen 39-jährigen Pkw-Fahrer.

Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,1 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann das Fahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führte.

Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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