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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall mit drei Verletzten auf der B 214

Eicklingen (ots)

Bei einem Unfall auf der B214 sind gestern Abend drei Personen leicht verletzt worden. Ein 27-Jähriger befuhr gegen 21:40 Uhr mit seinem Mercedes Benz die B214 aus Eicklingen kommend in Richtung Celle. An der Einmündung zur L 311 wollte er nach links auf die L 311 abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Skoda eines 36-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl die beiden Fahrer als auch die 35-Jährige Beifahrerin in dem Skoda wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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