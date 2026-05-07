POL-CE: Unfall mit drei Verletzten auf der B 214
Eicklingen (ots)
Bei einem Unfall auf der B214 sind gestern Abend drei Personen leicht verletzt worden. Ein 27-Jähriger befuhr gegen 21:40 Uhr mit seinem Mercedes Benz die B214 aus Eicklingen kommend in Richtung Celle. An der Einmündung zur L 311 wollte er nach links auf die L 311 abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Skoda eines 36-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl die beiden Fahrer als auch die 35-Jährige Beifahrerin in dem Skoda wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 25.000 Euro.
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