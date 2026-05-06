Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Beteiligter zu einem Verkehrsunfall gesucht

Wathlingen (ots)

Die Polizei Wathlingen sucht den Beteiligten zu einem Verkehrsunfall.

Ein 80-Jähriger war am Dienstag, 14.04.2026 gegen 14 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Straße "Zum Bröhn" in Wathlingen unterwegs. Ein hinter ihm fahrender PKW überholte den Senioren an einer schmalen Stelle der Straße und touchierte dabei mit dem Außenspiegel den Rollerfahrer. Dieser kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Roller wurde bei dem Unfall leicht beschädigt. Der Autofahrer kümmerte sich noch um den Leichtverletzten, notierte sich dessen Personalien und fuhr ihm erst bis zu einer nahegelegenen Werkstatt hinterher, anschließend brachte er den älteren Herrn noch nach Hause. Leider hat der ältere Herr vergessen, sich die Daten des Autofahrers zu notieren.

Der Autofahrer wird daher gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen. Außerdem fuhren unmittelbar nach dem Unfall zwei Radfahrer an der Unfallstelle vorbei, auch diese beiden Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wathlingen zu melden.

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