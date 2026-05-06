POL-CE: Verdacht eines Tötungsdeliktes
Lachendorf (ots)
In einer Wohnung in Lachendorf ist heute Mittag der Leichnam einer Frau gefunden worden. Die bisherigen Ermittlungen deuten auf einen gewaltsamen Tod der Frau hin. Die näheren Umstände sind noch unklar. Ein Hinweisgeber hatte sich bei der Polizei in Lachendorf gemeldet, woraufhin die Beamtinnen und Beamten die Wohnung aufsuchten. Ein Mann befindet sich derzeit in Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.
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