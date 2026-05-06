POL-CE: Verdacht eines Tötungsdeliktes

Schepelse (ots) - Heute Morgen ist es auf der K 55 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 18-Jährige befuhr gegen 07:35 Uhr die K 55 aus Paulmannshavekost kommend in Richtung Schepelse. Kurz vor dem Ortseingang Schepelse kam der BMW der jungen Frau aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und landete auf der Seite auf einem Acker neben der Fahrbahn. Glücklicherweise blieb die junge Frau unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von zirka ...

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