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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Windmühlenstraße ist gestern eine Frau leicht verletzt worden. Die 21-Jährige befuhr gegen 10:15 Uhr mit ihrem Fahrrad den Fußweg der Windmühlenstraße aus Richtung Hannoversche Straße in Richtung Neuenhäuser Straße. In Höhe der Hausnummer 71 bog sie auf den dortigen Fußgängerüberweg ab, ohne die Geschwindigkeit zu verringern. Eine aus Richtung Neuenhäuser Straße kommende 64-Jährige konnte trotz Notbremsung mit ihrem Renault nicht mehr rechtzeitig anhalten und touchierte die Radfahrerin. Die junge Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand leichter Sachschaden in Höhe von zirka 400 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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