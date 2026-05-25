Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auseinandersetzung am Baggersee - Zeugen gesucht

Germersheim (ots)

Am Sonntagabend, den 24.05.2026 gegen 20:50 Uhr kam es am Baggersee Sondernheim zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren - teils stark alkoholisierten - Personen. Vor Ort konnten lediglich zwei leicht verletzte Beteiligte angetroffen werden. Der 28-Jährige erlitt infolge der Auseinandersetzung eine Kopfplatzwunde und der 33-jährige Beteiligte klagte über Schmerzen. Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten zwei weitere - ebenfalls leicht verletzte - Beteiligte festgestellt werden.

Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sowie weiteren Beteiligten, dauern an.

Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter Tel.: 07274 9580 oder E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

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