Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frauenhandtasche mit kristalliner Substanz in Straßenbahn zurückgelassen

Nordhausen (ots)

Am Dienstagabend teilte ein Mitarbeiter der Stadtwerke mit, dass er beim Abstellen einer Straßenbahn im Depot eine Handtasche aufgefunden hat. Diese übergab er an die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen. Bei der Nachschau in der Tasche, wem diese zuzuordnen sein könnte, stießen die Polizisten auf eine kristalline Substanz, bei der es sich vermutlich um Betäubungsmittel handelte. Außerdem wurde in der Damenhandtasche eine Smartwatch aufgefunden und zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Wer seine Handtasche samt Smartwatch vermisst, kann sich zur Herausgabe dieser gern bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 melden.

Aktenzeichen: 0123777

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