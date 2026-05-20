Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Brände im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es in Mühlhausen gleich zu vier Bränden, die die Kameraden der Feuerwehr und die Polizei auf Trab hielten. So wurden im Zeitraum zwischen 1.50 Uhr und 3 Uhr insgesamt zwei Sachbeschädigungen durch Brandlegung festgestellt. Diese waren an einem Imbiss im Steinweg und auf dem Parkplatz eines Discounters in der Thomas-Müntzer-Straße. Im Steinweg wurde durch Unbekannte ein Fliegengitter an einer Tür entzündet, auf dem Parkplatz des Discounters ein Mülleimer.

In der Nähe eines des Tatorts im Steinweg wurde eine auffällige Person durch Zeugen festgestellt, die wie folgt beschrieben wurde:

- männlich - etwa 170 cm - 175 cm groß - dunkle Jeanshose - Strickjacke mit Kapuze.

Möglicherweise kommt diese als Tatverdächtiger in Betracht. Nach zwei weiteren Bränden wird wegen schwerer Brandstiftung ermittelt. In der Klosterstraße wurde ein Papiermülleimer entzündet und im Hanfsack abgelegte Gegenstände unter der Treppe einer Apotheke. In beiden Fällen wurden die Fassaden der nebenstehenden Gebäude durch die Flammen beschädigt.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich sowie von der Kriminalpolizei kamen zum Einsatz, leiteten Ermittlungen ein, sicherten Spuren und suchen nach Zeugenhinweisen. Diese werden durch die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0123814

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