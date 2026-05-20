Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe scheitern an Gartenlaube und entwenden Motor

Dingelstedt (ots)

Wie am Dienstabend bekannt wurde, versuchten derzeit Unbekannte in den zurückliegenden Tagen in eine Gartenlaube einzubrechen. Ihre Vorstellung des Tatplanes ging in der Kleingartenanlage An der Linde jedoch nicht auf, da die Täter an dem Schleißmechanismus scheiterten. Bei der genauen Begutachtung des Umfeldes fiel dem Kleingartenbesitzer auf, dass von einer Rüttelplatte, die unter einer Plane abgestellt war, der Motor entwendet wurde.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Angaben zu den Tätern und der Tat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03631/5743 67 100 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0123646

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