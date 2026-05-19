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LPI-NDH: Zeugenaufruf: Mountainbike entwendet - Wer kann Hinweise geben?

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Mountainbike entwendet - Wer kann Hinweise geben?
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Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwoch, den 13. Mai, befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Mountainbike ein Waldstück nahe der Dingelstädter Straße im Bereich eines Möbelgeschäftes. Um eine mögliche Fahrstrecke zu besichtigten stellte er das weiße Fahrrad des Herstellers Specialized vom Typ Enduro Elite Carbon hinter einem Gebüsch ab. Wenig später, als er zu dem Mountainbike zurückkehrte, war dieses durch derzeit Unbekannte entwendet worden. Das vollgefederte Fahrrad ist mit 29-Zoll-Laufrädern von DT-Swiss ausgestattet, mit MAXXIS-Reifen ausgerüstet, hat eine orangene Vordergabel und eine schwarze Hinterbauschwinge.

Hinweise, wer sich das Fahrrad in rechtswidriger Absicht angeeignet hat, nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen. Womöglich wurde das Fahrrad bereits umlackiert oder jemanden zum Verkauf angeboten.

Aktenzeichen: 0118574

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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