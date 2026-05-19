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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Blumenkasten entwendet - Wer kann Hinweise geben?

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Blumenkasten entwendet - Wer kann Hinweise geben?
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Breitenworbis (ots)

Derzeit Unbekannte haben in der vergangenen Woche in der Zeit von Donnerstag bis Freitag einen Blumenkasten in der Lange Straße entwendet. Der hochwertige Terrakotta-Blumenkasten war mit Stiefmütterchen in verschiedenen Farben bepflanzt. Die Pflanzen waren in einem der Straße zugewandten Kellerfenster aufgestellt. Der Wert des Beutegutes beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Blumenkastens machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0123410

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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