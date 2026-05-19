LPI-NDH: Gasbrenner entzündet Hecke

Sondershausen (ots) - In der Georgenstraße ließ sich am Montagnachmittag ein 25-Jähriger mutwillig an einem Gartenzaun aus und beschädigte diesen erheblich. Der 32-Mitteiler der Straftat griff sich den Randalierer und übergab diesen kurz darauf in der Margaretenstraße an die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser. Der Täter war stark alkoholisiert, wie ein durchgeführter Atemalkoholtest mit einem Wert von ...

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