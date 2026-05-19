Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Gasbrenner entzündet Hecke
Heilbad Heiligenstadt (ots)
In der Liboriusstraße kam es am Montagnachmittag zu dem Brand einer Hecke. ein 33-Jähriger nutzte vermutlich bei der Entfernung von Unkraut einen Gasbrenner und ließ nicht die notwendige Vorsicht walten, sodass die umliegende Strauchvegetation in Brand geriet. Die Flammen konnte der Mann noch vor eintreffen der Kameraden der örtlichen Feuerwehr ablöschen. Zu erheblichen Sachschäden kam es durch das Feuer nicht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell