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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bürger ergreift Täter nach Sachbeschädigung

Sondershausen (ots)

In der Georgenstraße ließ sich am Montagnachmittag ein 25-Jähriger mutwillig an einem Gartenzaun aus und beschädigte diesen erheblich. Der 32-Mitteiler der Straftat griff sich den Randalierer und übergab diesen kurz darauf in der Margaretenstraße an die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser. Der Täter war stark alkoholisiert, wie ein durchgeführter Atemalkoholtest mit einem Wert von annähernd zwei Promille ergab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurde der Mann aus diesen entlassen. Ihn erwartet in der Folge ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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