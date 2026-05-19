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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrszeichen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Ein Bürger meldete am Montagabend, dass in der Straße Ammerberg ein Verkehrszeichen in der Zeit von Samstag, 18.30 Uhr, bis Montag, 21 Uhr, entwendet wurde. Bei dem Beutegut handelt es sich um das Verkehrszeichen 253, welches ein Durchfahrverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen vorsieht.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Zeugen, die Angaben zur Tat den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0122609

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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