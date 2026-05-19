Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Neuerliche politisch motivierte Schmierereien an Gedenkstein

Ilfeld (ots)

Erneut kam es in der Ilgerstraße am Kurpark zu einer politisch motivierten Sachbeschädigung an einem Gedenkstein. Die Landespolizeiinspektion Nordhausen berichtete am Montag:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6277180

An der Schautafel brachte ein unbekannter Täter abermals in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagvormittag mit blauer Sprühfarbe mehrere Ziffern auf, die aufgrund der Deutung als politisch motiviert bewertet werden. Eine der Zahlenkodierungen verunglimpft die Polizei.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, welches in der weiteren Folge durch die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen im Kommissariat für Staatsschutzdelikte bearbeitet wird. Hinweise zu dem Täter oder der Tat nimmt die Kripo Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0122979

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