Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Leergutcontainer aufgebrochen

Leinefelde (ots)

An einem Supermarkt in der Heiligenstädter Straße sahen es Diebe auf den Inhalt eines Leergutcontainers ab. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die drei gemeinschaftlich handelnden Täter in der zurückliegenden Nacht von 1.25 Uhr bis 1.40 Uhr den Stahlcontainer geöffnet und Pfandflaschen im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. An dem Behältnis entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Bei der Tatausübung wurden die Täter von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Auswertung dieser Aufnahmen ist noch ausstehend.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0123036

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