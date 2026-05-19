PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Leergutcontainer aufgebrochen

Leinefelde (ots)

An einem Supermarkt in der Heiligenstädter Straße sahen es Diebe auf den Inhalt eines Leergutcontainers ab. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die drei gemeinschaftlich handelnden Täter in der zurückliegenden Nacht von 1.25 Uhr bis 1.40 Uhr den Stahlcontainer geöffnet und Pfandflaschen im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. An dem Behältnis entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Bei der Tatausübung wurden die Täter von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Auswertung dieser Aufnahmen ist noch ausstehend.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0123036

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 17:14

    LPI-NDH: E-Bike beim Campen entwendet

    Schönfeld (ots) - Während des Campens an einem See bei Schönfeld erbeuteten derzeit Unbekannte ein hochwertiges E-Bike im Wert von etwa 3000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr. Das blaue Pedelec des Herstellers Scott vom Typ Aspect eRide 910 war mit einem Fahrradschloss gesichert. Vermutlich trugen es die Täter samt Sicherung vom Tatort in der Absicht, sich daran ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 17:08

    LPI-NDH: Autos kollidieren im Kreuzungsbereich

    Mühlhausen (ots) - Am Dienstag ereignete sich gegen 10.25 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Thomas-Müntzer-Straße und Ernst-Thälmann-Straße. Hier stießen zwei Fahrzeuge der Marke Mercedes zusammen, wodurch ein Fahrzeuginsasse verletzt wurde. Als Unfallursache wurde ein Vorfahrtverstoß durch einen 61-Jährigen ermittelt. Ein 29-Jähriger wurde durch einen Rettungswagen in ein Klinikum gebracht und gilt ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 08:39

    LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: 91-jähriger Mann gesucht!

    Mühlhausen (ots) - Am Montagvormittag wurde aus einem Seniorenwohnheim in Bollstedt ein 91-jähriger Mann vermisst. Sofort wurden umfangreiche Maßnahmen zum Auffinden des Vermissten, der auf Medikamente angewiesen war, eingeleitet. So kam neben einem Fährtensuchhund und eine Polizeidrohne zum Einsatz, um den Mann schnellstmöglich aufzufinden. Gegen 17.30 Uhr konnte die Suche nach dem Vermissten eingestellt werden, da ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren