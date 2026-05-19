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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike beim Campen entwendet

Schönfeld (ots)

Während des Campens an einem See bei Schönfeld erbeuteten derzeit Unbekannte ein hochwertiges E-Bike im Wert von etwa 3000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr. Das blaue Pedelec des Herstellers Scott vom Typ Aspect eRide 910 war mit einem Fahrradschloss gesichert. Vermutlich trugen es die Täter samt Sicherung vom Tatort in der Absicht, sich daran rechtswidrig zu bereichern, weg.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Hinweisen zur Tat und den Tätern. Womöglich wurde dieses Fahrrad auch zum Verkauf angeboten. Hinweise nimmt die Polizeistation Artern unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 entgegen.

Aktenzeichen: 0122938

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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