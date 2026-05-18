Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lagerräume von Dieben heimgesucht

Bad Langensalza (ots)

Am Montagvormittag wurde bekannt, dass in der Rudolph-Weiss-Straße derzeit Unbekannte gewaltsam die Räumlichkeiten eines Lagers betraten und einen Sachschaden von mehreren tausend Euro hinterließen. Bei dem Gebäude handelt es sich um das ehemalige Gebäude des Amtsgerichtes.

Ob etwas entwendet wurde muss im laufenden Ermittlungsverfahren geklärt werden, welches durch Beamte der Polizeistation Bad Langensalza eingeleitet wurde. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0122067

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