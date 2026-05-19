Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto brennt auf Pendlerparkplatz - Zeugen gesucht

Werl (ots)

Auf dem Pendlerparkplatz an der A445-Anschlussstelle Werl-Zentrum geriet am Montagabend (18. Mai) ein Auto in Brand.

Ein Autofahrer, der gegen 22:30 Uhr von der Autobahn abfuhr, sah, dass in dem Audi A4 Flammen zu sehen waren, und wählte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Auto brannte von innen jedoch komplett aus. Zudem wurde ein Baum durch die Flammen beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dazu wurde der Audi A4 sichergestellt. Zeugen, die im Bereich des Parkplatzes an der L969 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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