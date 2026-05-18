Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sexuelle Belästigungen auf Schützenfest - Zeugen gesucht

Lippstadt (ots)

Der Polizei wurden in der Nacht zu Sonntag zwei sexuelle Belästigungen auf dem Schützenfest in Lippstadt-Rixbeck gemeldet.

Der erste Fall ereignete sich am Samstag (16. Mai) gegen 23 Uhr. Ein bislang unbekannter Mann soll eine 15-Jährige aus Lippstadt zunächst angesprochen und im weiteren Verlauf umarmt und auf die Wange geküsst. Er sei etwa 30 Jahre alt und mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeans und einer schwarzen Kappe bekleidet gewesen. Eine Fahndung auf dem Schützenplatz verlief ohne Erfolg.

Etwa eine Stunde später kam es zu einem weiteren Übergriff: Am Sonntag (17. Mai) kurz nach 0 Uhr soll ein bislang unbekannter Mann eine 18-Jährige aus Lippstadt, die an der Theke stand, mit beiden Händen von hinten an der Hüfte gegriffen und in seine Richtung gezogen haben, sodass es im Bereich des Unterleibs zu einer Berührung kam. Der Unbekannte, der zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sei und eine schwarze Jacke mit weißer Aufschrift getragen habe, habe auch weitere Frauen auf diese Weise belästigt. Er konnte ebenfalls auf dem Schützenplatz nicht angetroffen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich in den beiden Fällen nicht um denselben Tatverdächtigen. Zeugen, die Angaben zu den Übergriffen oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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