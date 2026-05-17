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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Kindern

Bad Sassendorf (ots)

Die beiden 6 und 9jährigen Kinder aus Bad Sassendorf wurden wohlbehalten angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung. Medienvertreter werden gebeten, das veröffentlichte Foto zu löschen. (ko)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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