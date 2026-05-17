POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Kindern

Rüthen (ots) - Am Freitag, den 15.05.2026, gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Mann aus Geseke mit seinem Pkw den Hellweg (L 776) von Rüthen aus kommend in Fahrtrichtung Büren. Im Bereich der K 68 (Hemmergrund) kam er aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten und mit einem Baum bevor er sich überschlug. Der Fahrzeugführer wurde bei dem ...

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