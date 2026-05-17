POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Kindern
Bad Sassendorf (ots)
Die beiden 6 und 9jährigen Kinder aus Bad Sassendorf wurden wohlbehalten angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung. Medienvertreter werden gebeten, das veröffentlichte Foto zu löschen. (ko)
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