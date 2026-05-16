PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrerin schwer verletzt

Möhnesee (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14:40 Uhr befuhr eine 59-jährige Frau aus Medebach mit ihrem Motorrad die Biberstraße (L 857) von Echtrop aus kommend in Fahrtrichtung Stockum. In einer Rechtskurve geriet sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit dem ihr entgegenkommenden Pkw einer 22-jährigen Frau aus Menden. Die Motorradfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und im weiteren Verlauf einem Soester Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen ist Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstanden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (As)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 08:23

    POL-SO: Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt

    Lippstadt (ots) - Die Polizei führte am Mittwoch (13. Mai) einen Schwerpunkteinsatz mit dem Fokus auf Eigentumskriminalität in der Lippstädter Innenstadt durch. Uniformierte und zivile Einsatzkräfte kontrollierten hauptsächlich Personen an stark frequentierten Orten. Dabei wurden unter anderem ein verbotenes Einhandmesser, ein gestohlenes Fahrrad und eine geringe Kokain gefunden und sichergestellt. Zudem beobachteten ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 08:07

    POL-SO: Zwei Einbrüche in ehemalige Gaststätte

    Soest (ots) - Der Polizei wurden am Donnerstag (14. Mai) zwei Einbrüche in eine ehemalige Gaststätte in Soest gemeldet. Gegen 8:30 Uhr bekam der Eigentümer eine Mitteilung des Überwachungssystems auf sein Handy. Ein bislang unbekannter Mann war durch eine Hintertür in das Gebäude in der Walburgerstraße eingedrungen und hatte im Inneren eine Wand-Holzverkleidung aufgebrochen. Als die Alarmanlage auslöste, ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 08:04

    POL-SO: Brandstiftung an Rohbau - Tatverdächtiger läuft vor Feuerwehr davon

    Lippstadt (ots) - In der Nacht vom 14. auf den 15. Mai kam es kurz vor Mitternacht zu einer Brandstiftung in einem Rohbau in der "Lange Straße" in Lippstadt. Dort wurde ein Banner an einem Bauzaun und Baumaterialien im Gebäudeinneren in Brand gesetzt. Die Lippstädter Feuerwehr löschte den Brand, bevor dieser sich weiter ausbreiten konnte. Durch die starke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren