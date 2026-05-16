Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrerin schwer verletzt

Möhnesee (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14:40 Uhr befuhr eine 59-jährige Frau aus Medebach mit ihrem Motorrad die Biberstraße (L 857) von Echtrop aus kommend in Fahrtrichtung Stockum. In einer Rechtskurve geriet sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit dem ihr entgegenkommenden Pkw einer 22-jährigen Frau aus Menden. Die Motorradfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und im weiteren Verlauf einem Soester Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen ist Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstanden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (As)

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