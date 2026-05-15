Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Einbrüche in ehemalige Gaststätte

Soest (ots)

Der Polizei wurden am Donnerstag (14. Mai) zwei Einbrüche in eine ehemalige Gaststätte in Soest gemeldet.

Gegen 8:30 Uhr bekam der Eigentümer eine Mitteilung des Überwachungssystems auf sein Handy. Ein bislang unbekannter Mann war durch eine Hintertür in das Gebäude in der Walburgerstraße eingedrungen und hatte im Inneren eine Wand-Holzverkleidung aufgebrochen. Als die Alarmanlage auslöste, flüchtete der Mann.

Zudem berichtete der Eigentümer, dass es im Zeitraum vom 17. bis zum 24. März schon einmal zu einem Einbruch in die derzeit geschlossene Gaststätte kam, der allerdings nicht bei der Polizei angezeigt wurde. Damals wurde ein Fenster aufgehebelt. Im Innenraum wurde die selbe Holzverkleidung beschädigt und eine Kiste Cola entwendet. Die Überwachungskameras wurden erst danach installiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu den beiden Einbrüchen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

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