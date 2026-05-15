POL-SO: Zwei Snackautomaten aufgebrochen
Bad Sassendorf (ots)
Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch (13. Mai) in der Zeit zwischen 2 und 13 Uhr zwei Snackautomaten in Bad Sassendorf aufgebrochen.
Die Automaten stehen in einem Raum am Bahnhof. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam die Automatentüren und entwendeten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag sowie mehrere Einlegeböden.
Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell