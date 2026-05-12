Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrug durch Schockanruf - Seniorin verliert hochwertigen Schmuck

Erwitte (ots)

Eine Seniorin aus Erwitte-Bad Westernkotten ist am Montag (11. Mai) Opfer eines Betrugs durch einen Schockanruf geworden.

Die Frau erhielt nach eigenen Angaben gegen 12:30 Uhr einen Anruf. Nachdem sich zunächst eine Frau mit weinerlicher Stimme als ihre Nichte ausgegeben habe, habe ein Mann das Gespräch übernommen, der sich als Oberstaatsanwalt Weiß vorgestellt habe. Er habe der Seniorin von einem tödlichen Verkehrsunfall in Bad Westernkotten berichtet, den ihre Nichte verursacht habe. Sie müsse nun in Haft, sofern nicht eine hohe Kaution bezahlt werde. Da die Frau gesagt habe, dass sie nicht viel Bargeld besitze, habe man sich darauf geeinigt, dass sie stattdessen auch mit Schmuck bezahlen könne.

Gegen 14:30 Uhr habe dann ein bislang unbekannter Mann an ihrer Haustür in der Uhlandstraße geklingelt, den der angebliche Staatsanwalt zuvor als Herrn Nowak angekündigt habe. Ihm habe die Seniorin einen Stoffbeutel übergeben, der mit diversen hochwertigen Schmuckstücken gefüllt gewesen sei. Den Unbekannten beschrieb das Opfer folgendermaßen:

- etwa 25 Jahre alt - groß - schlank - dunkle Haare - sprach aktzentfreies Deutsch

Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Uhlandstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Die Polizei wiederholt in diesem Zusammenhang folgende wichtige Hinweise:

- Legen Sie am besten auf, wenn Unbekannte anrufen. - Rufen Sie Angehörige unter der Ihnen bekannten Nummer an und fragen nach den geschilderten Informationen. - Geben Sie Fremden keine Auskunft über persönliche und finanzielle Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Die Polizei oder Staatsanwaltschaft verlangt niemals eine solche Herausgabe. - Verständigen Sie im Falle eines solchen Anrufes die Polizei über den Notruf 110.

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