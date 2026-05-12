PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrug durch Schockanruf - Seniorin verliert hochwertigen Schmuck

Erwitte (ots)

Eine Seniorin aus Erwitte-Bad Westernkotten ist am Montag (11. Mai) Opfer eines Betrugs durch einen Schockanruf geworden.

Die Frau erhielt nach eigenen Angaben gegen 12:30 Uhr einen Anruf. Nachdem sich zunächst eine Frau mit weinerlicher Stimme als ihre Nichte ausgegeben habe, habe ein Mann das Gespräch übernommen, der sich als Oberstaatsanwalt Weiß vorgestellt habe. Er habe der Seniorin von einem tödlichen Verkehrsunfall in Bad Westernkotten berichtet, den ihre Nichte verursacht habe. Sie müsse nun in Haft, sofern nicht eine hohe Kaution bezahlt werde. Da die Frau gesagt habe, dass sie nicht viel Bargeld besitze, habe man sich darauf geeinigt, dass sie stattdessen auch mit Schmuck bezahlen könne.

Gegen 14:30 Uhr habe dann ein bislang unbekannter Mann an ihrer Haustür in der Uhlandstraße geklingelt, den der angebliche Staatsanwalt zuvor als Herrn Nowak angekündigt habe. Ihm habe die Seniorin einen Stoffbeutel übergeben, der mit diversen hochwertigen Schmuckstücken gefüllt gewesen sei. Den Unbekannten beschrieb das Opfer folgendermaßen:

   - etwa 25 Jahre alt
   - groß
   - schlank
   - dunkle Haare
   - sprach aktzentfreies Deutsch

Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Uhlandstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Die Polizei wiederholt in diesem Zusammenhang folgende wichtige Hinweise:

   - Legen Sie am besten auf, wenn Unbekannte anrufen.
   - Rufen Sie Angehörige unter der Ihnen bekannten Nummer an und 
     fragen nach den geschilderten Informationen.
   - Geben Sie Fremden keine Auskunft über persönliche und 
     finanzielle Verhältnisse.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte 
     Personen. Die Polizei oder Staatsanwaltschaft verlangt niemals 
     eine solche Herausgabe.
   - Verständigen Sie im Falle eines solchen Anrufes die Polizei über
     den Notruf 110.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 07:57

    POL-SO: Einbruch in Schulgebäude

    Soest (ots) - Unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zugang zum Kellerbereich der Astrid-Lindgren-Grundschule am Kaiser-Otto-Weg verschafft. Am Montagmorgen, 11. Mai 2026, wurde die Polizei über einen möglichen Einbruch informiert. Vor Ort stellte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung fest, dass das Schloss der Kellertür beschädigt worden war. Der Hausmeister der Schule hatte die offenstehende Tür bemerkt und die Polizei verständigt. Nach ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 07:42

    POL-SO: Brand eines Hochsitzes

    Warstein (ots) - In der Zeit von Samstag (09. Mai 2026, 18:00 Uhr) und Sonntag (10. Mai 2026, 15:59 kam es zu einem Brand eines Hochsitzes in der Feldflur nahe der Nuttlarer Straße in Warstein. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten war der betroffene Hochsitz teilweise abgebrannt. Die Tatörtlichkeit befindet sich in der Nähe des Feldweges "Sauerland-Waldroute". Vor Ort konnten deutliche Brandschäden am Hochsitz festgestellt werden. Im Bereich des Brandschutts ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 10:20

    POL-SO: Auto kollidiert mit Baum - Fahrerin schwer verletzt

    Möhnesee (ots) - Eine 61-jährige Autofahrerin wurde am frühen Samstagmorgen (9. Mai) bei einem Verkehrsunfall bei Möhnesee-Günne schwer verletzt. Die Warsteinerin fuhr gegen 5:45 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der B516 in Richtung Warstein. Kurz nach der Einmündung zur Günner Str. kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überfuhr einen Leitpfosten, kollidierte mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren