Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand eines Hochsitzes

Warstein (ots)

In der Zeit von Samstag (09. Mai 2026, 18:00 Uhr) und Sonntag (10. Mai 2026, 15:59 kam es zu einem Brand eines Hochsitzes in der Feldflur nahe der Nuttlarer Straße in Warstein.

Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten war der betroffene Hochsitz teilweise abgebrannt.

Die Tatörtlichkeit befindet sich in der Nähe des Feldweges "Sauerland-Waldroute". Vor Ort konnten deutliche Brandschäden am Hochsitz festgestellt werden. Im Bereich des Brandschutts fanden die Beamten zudem Reste abgebrannter Sprühdosen. Ob diese in Verbindung mit dem Brand stehen, ist derzeit nicht klar. Weitere Hinweise auf die Brandursache ergaben sich zunächst nicht.

Die Polizei leitete Ermittlungen zur Brandursache ein.

Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Warstein unter 02902 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

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