Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Jugendlicher nach Raubtat in Untersuchungshaft

Norderstedt (ots)

Am Mittwochnachmittag (06.05.2026) ereignete sich in einem Parkgelände hinter dem Sportplatz des Coppernicus Gymnasiums in Norderstedt eine Raubtat, bei der ein Mann leicht verletzt wurde. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgte eine richterliche Vorführung des einen Beschuldigten. Dieser sitzt nun auf Anordnung des Haftrichters in Untersuchungshaft. Es werden Zeugen gesucht.

Am Mittwoch, 06.05.2026, fingen gegen 17:00 Uhr zwei 16-jährige Jugendliche (deutsche und deutsch/serbische Staatsangehörigkeit) einen 20-jährigen Hamburger an der U-Bahn Haltestelle in Garstedt ab und zwangen ihn zu einem Grünflächenbereich hinter dem Sportplatz des Coppernicus-Gymnasiums.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es hier unter Anwendung von Gewalt zu einer Raubtat, bei der die Jugendlichen persönliche Gegenstände des Hamburgers und auch Bargeld erlangten. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und eine Wohnung durchsucht werden.

Einer der Jugendlichen wurde am Donnerstagabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den 16-Jährigen erließ. Der andere Tatverdächtige wurde noch am Mittwochabend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe bestanden.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes, der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen.

Insbesondere ein Ehepaar soll die Tat beobachtet haben. Dieses und weitere Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Norderstedt unter der Rufnummer 040 - 528060 in Verbindung zu setzen.

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