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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus

Norderstedt (ots)

Am Donnerstag (7. Mai 2026) kam es in der Memeler Straße in Norderstedt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 10:45 Uhr und 12:30 Uhr vermutlich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Wohngebäude. Danach durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob und in welchem Umfang in diesem Fall Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um Mithilfe: Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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