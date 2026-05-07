Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Einbrüche und Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Elmshorn (ots)

Am späten Abend des 6. Mai 2026 sowie in der dann folgenden Nacht zum 7. Mai 2026 kam es in der Elmshorner Innenstadt zu mehreren Taten, zu denen die Polizei nach Zeugen sucht. In einem Fall betätigten unbekannte Täter den Brandmeldeknopf in einer Bankfiliale und beschädigten eine Innentür. In zwei weiteren Fällen wurden Scheiben an Gebäuden eingeworfen. In eines dieser Objekte stiegen der oder die Täter ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft Zusammenhänge.

Gegen 20:53 Uhr löste der Brandmeldealarm in einer Bankfiliale in der Königstraße aus. Im Zuge des Einsatzes stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass unbekannte Täter den mit einer Glasscheibe gesicherten Alarmknopf eingedrückt und so den Alarm ausgelöst hatten. Außerdem beschädigten der oder die Täter mit einem Stein eine Glastür innerhalb der Räumlichkeiten. Die Polizisten sicherten Spuren vor Ort.

Nur etwas über eine Stunde später, zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr bemerkte ein Zeuge einen Mann, der mit einem Stein eine Scheibe einer weiteren Bankfiliale in der Schulstraße einwarf. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die den Täter jedoch nicht mehr antreffen konnte. Dieser wird als männlich, 1,80 m bis 1,85 m groß und schlank beschrieben. Er trug kurzes Haar und war mit einem weiß-karierten Hemd sowie einer Jeans bekleidet. Ferner führte er einen Rucksack bei sich.

Noch unbekannt ist der genaue Tatzeitraum für eine weitere Tat, die heute Morgen gegen 06:45 Uhr am Rathaus in der Schulstraße bemerkt wurde. Hier warfen unbekannte Täter ein Fenster ein und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Räume und hinterließen eine deutliche Unordnung. Ob etwas entwendet wurde, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft in diesem Zusammenhang auch, ob die einzelnen Taten in Verbindung zueinander stehen könnten. Wer etwas zum jeweiligen Tatgeschehen sagen oder Hinweise auf etwaige Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Elmshorn zu melden. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 04121 - 8030 zu erreichen.

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