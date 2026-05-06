Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Zeugen nach Werkzeugdiebstahl von Baustelle gesucht

Norderstedt (ots)

In der Zeit zwischen dem 2. Mai (Samstag) und dem 4. Mai 2026 (Montag) entwendeten bislang unbekannte Täter diverse Werkzeuge und Maschinen von einer Baustelle im Köslinger Weg in Norderstedt. Der Schaden beläuft sich auf über 15.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Am Montag, 04.05.2026, stellte gegen 07:00 Uhr der Bauleiter einer Großbaustelle im Köslinger Weg im Norderstedter Stadtteil Garstedt mehrere aufgehebelte Bürocontainer fest. Am Samstagmorgen gegen 06:30 Uhr sei noch alles in Ordnung gewesen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben sich vermutlich mindestens zwei Täter gewaltsam Zutritt zu dem eingezäunten Gelände verschafft. Anschließend haben sie mehrere Container aufgebrochen und durchsucht.

In einem der Container lagerten diverse, zum Teil noch originalverpackte Werkzeuge und Handbaumaschinen. Diese und auch eine Drohne entwendeten die Täter. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt worden sein dürfte. Der Gesamtschaden wird nach bisherigen Erkenntnissen auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Norderstedt. Die Beamten richten sich mit der Frage, wer im besagten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, an die Bevölkerung. Wer kann außerdem Hinweise auf die Täter und/oder den Verbleib der hochwertigen Werkzeuge des Herstellers "DeWalt" sowie der ebenfalls gestohlenen DJI Mini 4 Pro Drohne geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Norderstedt unter der Rufnummer 040 - 52806-0 entgegen.

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